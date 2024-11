La vittima è Luigi Panuccio, travolto da un furgoncino stamane sulla strada che collega Triparni e Vibo Valentia. Il conducente dell'automobile si è fermato a prestare i primi soccorsi, ed è stato denunciato per omicidio colposo.

Il conducente del furgoncino è un 49 enne titolare di un bar a Vibo Valentia, che si era subito fermato per dare aiuto a Panuccio. Non c'è stato però nulla da fare. L'ambulanza lo ha condotto al pronto soccorso, dove è spirato poco dopo per via delle ferite riportate. Il 49enne è stato perciò denunciato per omicidio colposo.