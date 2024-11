È stato investito in pieno mentre attraversava la strada. Sul posto sanitari del 118 e carabinieri

Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 106 all'altezza del comune di Cropani. Un pedone, un uomo di 57 anni, in procinto di attraversare è stato investito da un'auto in transito. Alla guida un 85enne. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sellia Marina che stanno effettuando i rilievi del caso. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice giallo in ospedale.