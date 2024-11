Dopo i disagi causati dalla chiusura della galleria del Santomarco anche il servizio sostitutivo dei pullman va in tilt: tempi di percorrenza allungati e viaggiatori lasciati al freddo e al gelo senza alcuna informazione certa

La statale 107 che collega Cosenza alla costa tirrenica è bloccata per uno smottamento di notevoli proporzioni verificatosi in contrada Castagnelle di Paola. E così raggiungere la città del Santo è diventata un'impresa soprattutto per i pendolari già costretti a disagi notevoli a causa del protrarsi della chiusura della galleria del Santomarco lungo la tratta ferrata.

In tilt il servizio sostitutivo: i pullman da Cosenza e Castiglione Cosentino in un diabolico giro dell'oca percorrono l'Autostrada del Mediterraneo fino a Falerna e poi la Statale 18 fino alla stazione di Paola allungando di un'ora e tempi di percorrenza.

I viaggiatori sono lasciati al freddo e al gelo davanti alle stazioni senza alcuna informazione gli stessi addetti agli sportelli Trenitalia non possono far altro che stringere le spalle non avendo neppure loro informazioni certe sulla variazione di orario. Secondo quanto si è appreso la statale 107 non sarà riaperta prima della tarda serata.