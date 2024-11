Attese prolungate per la mancanza di coincidenze. La questione del tunnel Santomarco in consiglio comunale a Cosenza

Disservizi all’ordine del giorno per i malcapitati viaggiatori diretti in treno verso Cosenza. La chiusura della galleria Santomarco ha determinato l’attivazione di un servizio sostitutivo di bus lungo la tratta tra il capoluogo bruzio e Paola. Ma i disagi sono continui, anche a causa di alcuni concomitanti lavori in corso sulla statale 107 che allungano notevolmente i tempi di percorrenza. Insieme alla scelta di Trenitalia di autorizzare la partenza dei pullman senza avere riguardo dell’arrivo di convogli in coincidenza alla stazione del centro tirrenico.

Pochi minuti di ritardo possono causare lunghe attese

E’ il caso del regionale 3697 in partenza da Reggio Calabria con arrivo previsto a Cosenza alle 18,29. Prima dell’incidente si trattava di un collegamento senza cambi. Adesso i passeggeri sono costretti a scendere a Paola e spesso non trovano il pullman per Cosenza, partito magari una manciata di minuti prima. Un’amara sorpresa che li costringe a lunghe e snervanti attese.

!banner!

Il problema approda a Palazzo dei Bruzi

Intanto, per iniziativa del consigliere Marco Ambrogio, le problematiche derivanti dalla sospensione del collegamento ferroviario tra Paola e Cosenza, approderanno nel consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi con un ordine del giorno sottoscritto anche da altri 12 consiglieri comunali di diversa appartenenza politica. «Riteniamo del tutto inammissibile – scrive Marco Ambrogio in una nota - che un tratto ferroviario così strategico per la nostra città e per l’intera provincia, possa rimanere chiuso per così tanto tempo, lasciando l’utenza in balia di traversate della fortuna quotidiane che sottopongono i pendolari a continui ritardi e disservizi. In consiglio, chiederemo dunque, l’immediata riapertura del tratto o, in alternativa, misure seriamente competitive ed efficaci».

Salvatore Bruno