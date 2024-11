Nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Pino Aprile e Pietro Comito. Ospiti in studio Sabrina Garofalo e Consolato Minniti

Sono oltre 50 quelli chiamati a deporre a Rinascita Scott, il maxiprocesso scaturito dall'inchiesta coordinata da Nicola Gratteri. Sono i collaboratori di giustizia. Mantella, Mancuso, Moscato, questi tra i principali che stanno animando la prima fase dibattimentale del processo. Partirà proprio dai pentiti la nuova puntata di Rinascita - Scott - Il maxiprocesso alla 'ndrangheta, il format condotto da Pino Aprile e Pietro Comito.

In studio Sabrina Garofalo, sociologa e scrittrice, coautrice di Onore e dignitudine e prossima alla pubblicazione di Sulle tracce dell’anti-ndrangheta e Consolato Minniti, direttore de Il Reggino, cronista giudiziario e memoria storica dei maxiprocessi in corso nel distretto di Reggio Calabria. In collegamento Gaetano Pecoraro, Piergiorgio Morosini e Beatrice Borromeo.