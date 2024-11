Il parlamentare di Avs ripropone alla manifestazione di Villa San Giovanni il tema della scarsa trasparenza sui contratti per l’opera: «Mi negano i documenti per tutelare interessi molto forti»

«Mi prendono in giro, mi chiamano l’angelo degli esposti: bene, alla vostra tv dico che martedì arriverà il terzo». Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza verdi e sinistra, anticipa a LaC la sua nuova iniziativa «per salvare i soldi pubblici: 14 miliardi di euro sono diventati un fatto privato tra la società Stretto di Messina e il consorzio Eurolink. Non mi vogliono dare documenti fondamentali per capire come si svilupperanno le procedure».

Bonelli racconta uno dei suoi tentativi di saperne di più sul chi darà il parere sul progetto: «Mi è stato detto che lo farà la società Stretto di Messina ma non so con quali competenze. Mi è stato risposto che il parere è già stato dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono andato a vedere e il parere risale al 1997. Questo non è accettabile».

Anche per questo il deputato ambientalista ha deciso di presentare un nuovo esposto alla Procura europea «perché c’è un utilizzo che riteniamo improprio dei fondi Ue e c’è un tema da approfondire: quello di una gara fatta oltre 20 anni fa che oggi viene salvata. Dico a un imprenditore qualunque: vi è mai stato concesso di salvare una gara fatta 20 anni fa? No, perché sappiamo che non è possibile. Ecco, qui questo è stato consentito per salvare interessi molto forti. Cosa c’è dietro? Perché non mi viene consegnato l’atto negoziale? Ecco perché sono costretto a rivolgermi alla magistratura».