Hanno comunicato dati falsi o omesso di comunicare la loro reale posizione lavorativa per poter percepire il reddito di cittadinanza, in mancanza delle condizioni per l’erogazione del sussidio e dunque in violazione delle normative in materia. Per questo dieci persone di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, sono state denunciate dai carabinieri a conclusione di specifici accertamenti e analisi dei dati condotti in collaborazione con il personale del Nucleo Ispettorato del lavoro.

Le indagini hanno consentito di accertare che le dieci persone denunciate hanno ottenuto guadagni illeciti per una cifra complessiva superiore a 110 mila euro. Tra i soggetti denunciati, inoltre, alcuni risultano sottoposti a misure restrittive. I carabinieri hanno quindi denunciato quanto accertato all’autorità giudiziaria, per poi richiedere anche la revoca dei benefici economici illecitamente percepiti dagli indagati.