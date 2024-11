«Risposta rapida e coordinata da parte dell'azienda». Così la società Bieco, proprietaria della discarica di Scala Coeli, dopo il sequestro dell'impianto per via degli sversamenti di percolato in un torrente. Bieco ha avviato un'indagine interna per determinare le cause dell'accaduto e collabora pienamente con le autorità competenti al fine di risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

«Fin dal momento iniziale dell'incidente - si afferma in una nota stampa -, Bieco ha comunicato tempestivamente con le autorità, dimostrando una reazione pronta ed efficace. L'azienda ha messo a disposizione tutte le risorse necessarie, tra cui personale, attrezzature specializzate e collaboratori esterni, al fine di affrontare immediatamente la situazione. È importante sottolineare che l'impianto di Scala Coeli attualmente è completamente sicuro e sono state adottate tutte le misure necessarie per prevenire eventuali danni ambientali. Bieco si impegna a preservare l'ecosistema locale e garantire la massima sicurezza nell'area interessata».

Ma c'è di più: «Bieco non esclude nessuna possibilità riguardo all'evento, inclusa l'ipotesi di un possibile atto di sabotaggio. Pertanto, l'azienda continua a collaborare pienamente con le autorità investigative e adottare tutte le azioni necessarie per prevenire futuri episodi simili». La stessa società «desidera rassicurare la comunità e tutte le parti interessate che il rispetto dell'ambiente e il rispetto delle normative vigenti sono priorità assolute per Bieco. La sicurezza degli impianti e la tutela dell'ecosistema sono al centro dell'impegno dell'azienda, che si impegna a monitorare costantemente la situazione e ad implementare tutte le misure preventive adeguate. Bieco si impegna a mantenere il pubblico informato sull'evolversi della situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili. L'azienda è determinata a risolvere l'incidente nel modo più rapido ed efficiente possibile, collaborando pienamente con le autorità e garantendo la sicurezza dell'ambiente circostante».