Un incidente stradale si è verificato a Catanzaro coinvolgende due autovetture. Il bilancio è di quattro feriti fortunatamente non gravi. Il sinistro si è verificato in prossimità della centrale Edison, dove il conducente di una Wolkswagen Tiguan, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare dapprima contro un albero per poi ribaltarsi sulla sede stradale. È a questo punto che è stato coinvolto il secondo mezzo, una Fiat Panda, che sopraggiungeva in quel momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tracciato stradale e l'ambulanza del 118 che ha prestato soccorso ai feriti.

Luana Costa