Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto a Catanzaro. Sul posto i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del fuoco

Ha perso il controllo del mezzo che ha finito la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione in viale Isonzo a Catanzaro. T. I. Di 29 anni era alla guida della sua autovettura una Hyundai Santa Fe, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, dapprima invadendo il marciapiede e travolgendo un palo della pubblica illuminazione che è andato completamente distrutto. Sul posto è intervenuta prontamente un'autoambulanza per soccorrere il 29enne che è stato trasportato in ospedale non in gravi condizioni. Si è reso inoltre necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato e il mezzo. Nessuna ripercussione per il traffico.