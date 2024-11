Ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Così ha perso la vita un uomo, Marcello Marcella, 48 anni (originario di Catanzaro ma residente a Palermiti) che viaggiava sulla sua auto lungo la strada provinciale 123 nel comune di Palermiti nel Catanzarese. La vettura è finita in un uliveto. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Luana Costa