Brutta disavventura ma a lieto fine questa sera a Catanzaro. Il conducente di un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi sulla carreggiata. Il sinistro è avvenuto nel quartiere Sant'Elia e sul posto sono prontamente intervenute le volanti della polizia e un'ambulanza del 118. L'uomo alla guida del mezzo ha riportato ferite non gravi ma è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro per ricevere le cure del caso. Si registrano rallentamenti alla circolazione viaria.