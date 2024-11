Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 162/2 nel comune di Cortale, nel Catanzarese. Il conducente a bordo della sua Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro il muro di delimitazione della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Girifalco, che hanno provveduto ad estrarre l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo e ferito gravemente. Sul posto sanitari del 118 e carabinieri per i rilievi del caso.