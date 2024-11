La mamma e il papà di Santo, che oggi ha 5 anni, si appellano alla comunità medica affinché il bambino venga inserito nei protocolli sperimentali per la ricostruzione della retina

«Questi sono i miei occhi», dice Santo, mostrando un disegno che ha appena realizzato e ritrae il suo viso stilizzato. Oggi Santo ha quasi 5 anni, ma quando ne aveva 2 un tragico incidente domestico l’ha privato della vista dall’occhio sinistro.

Era una calda mattina di settembre e il piccolo giocava con le sorelline. Improvvisamente, il bimbo si ferisce gravemente con il cerchietto di metallo della sorella. Immediata la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Ciacco, con la prima visita in Pediatria e le medicazioni del caso. Poi la consulenza con gli specialisti di Oculistica, che hanno subito evidenziato la necessità di un intervento urgente.



L’operazione dura circa cinque ore. Al momento dell’ingresso la prognosi era pesante: ferita perforante all’occhio sinistro con lesione corneale, del cristallino e della retina. A distanza di tre anni dal tragico incidente, i genitori non si arrendono e lanciano un accorato appello affinché Santo possa essere inserito in protocolli di cura sperimentali, adottati in centri del nord Italia, che prevedono la ricostruzione della retina attraverso modernissime procedure.