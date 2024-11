Nei guai e' finito un ambulante coriglianese. L'uomo e' stato segnalato alla Procura della Repubblica di Castrovillari

COSENZA - Militari degli uffici marittimi di Trebisacce e Montegiordano hanno sequestrato oltre 30 kg di prodotti ittici fra cui sarde, calamari, gamberi e seppie contenuti in cassette di polistirolo e in vendita nelle strade di Sibari, dopo aver passato al setaccio i punti di sbarco e le pescherie dell'alto jonio cosentino. I controlli sono stati attuati non solo in mare e in prossimita' delle spiagge ma anche nell'entroterra, lungo le vie di piu' frequente commercializzazione del pescato. Nei guai e' finito un ambulante coriglianese, trovato a bordo del suo furgone nelle vie di Sibari mentre era intento alla vendita del pesce custodito in cassette di polistirolo poste nel vano bagagliaio, prive di ghiaccio e di un idoneo sistema di refrigerazione e di autorizzazione sanitaria per la vendita ed il trasporto di prodotti destinati al commercio al minuto. L'uomo e' stato segnalato alla Procura della Repubblica di Castrovillari. I veterinari dell'Azienda sanitaria provinciale, intervenuti su richiesta dei militari della Guardia costiera, hanno dichiarato la non idoneita' per il consumo umano del prodotto ittico sequestrato che, quindi, e' stato distrutto.