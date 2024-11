Continua a far discutere la diffusione del video divenuto virale in rete che mostra il pestaggio di un ragazzino a opera di un suo coetaneo. L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Crotone, Filly Pollinzi, nel condannare quanto avvenuto, si è fatta promotrice di un incontro. Il 20 gennaio alle 11 nella sala consiliare chiama a raccolta i suoi «colleghi di giunta, gli assistenti sociali e gli operatori della comunicazione per gettare le basi di un ampia condivisione sul tema e creare la giusta sinergia che coinvolga al massimo la comunità».

«Tutti – scrive Pollinzi - dobbiamo essere impegnati, come singoli e come comunità educante, per evitare assolutamente il verificarsi di tali episodi. C’è bisogno di uno sforzo collettivo per sostenere e coinvolgere i giovani. Lo facciamo con impegno, come amministrazione, proponendo progetti di inclusione sociale e sostenendo quelli di tante organizzazioni che mirano a combattere la povertà educativa e mettere in connessione i giovani tra loro».

«Uno dei temi particolarmente importanti – conclude - è quello della comunicazione ed in particolare quella veicolata attraverso i social. Occorre creare una rete di protezione per i nostri giovani sul dilagare della deriva social. Il diffondere violenza finisce per generare ulteriore violenza».