Petilia Policastro attende ancora i finanziamenti , circa 5 milioni di euro, per i progetti di risanamento idrogeologico. Il sindaco: ‘Non voglio avere morti sulla mia coscienza, sono pronto a dimettermi’

Oltre 30 frane, 100 persone evacuate dalle loro abitazioni: Petilia Policastro, nel crotonese, è una terra devastata e martoriata, che attende ancora i finanziamenti , circa 5 milioni di euro, per i progetti di risanamento idrogeologico.



"Le istituzioni – afferma il sindaco Amedeo Nicolazzi - ci hanno abbandonato. Per diversi mesi ci hanno promesso i fondi per il risanamento e ad oggi nessuno ci aiutato. Se la situazione continua in questo modo sono pronto a lasciare il mio incarico perché non voglio avere morti sulla mia coscienza".



“La situazione nel nostro comune è davvero tragica. Come Comune – continua il sindaco - abbiamo preparato i progetti, li abbiamo presentati ma ad oggi nessuno che provvede a finanziarli. E pensare che si tratta, per la gran parte, di opere per la raccolta delle acque. In queste condizioni si vive in perfetta solitudine con il rischio di danni che possono arrivare da un momento all'altro. Qualcuno raccolga il nostro grido di allarme".