Droga, bilancini di precisione, munizioni, un fucile rubato e una consistente somma di denaro in contanti. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Petilia Policastro, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri Calabria e a un’unità cinofila antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, nella disponibilità di un uomo di 53 anni di Petilia Policastro, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, durante la perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione e in altri luoghi di sua proprietà, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 142 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione, varie munizioni, un fucile che era stato rubato nel nord Italia nell’anno 2012 e 3.650,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio di stupefacenti.

Durante le fasi dell’arresto, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga ma, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato dai carabinieri e anche per il figlio 22enne, intervenuto al fine di ostacolare i militari e far guadagnare la fuga al padre, sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciati anche la moglie 47enne per resistenza ed un altro suo congiunto, poiché, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, 2 confezioni di mannitolo e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato trasferito nella casa circondariale di Crotone, mentre il figlio 22enne è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.