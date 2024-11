Il locale nel crotonese era sprovvisto delle previste autorizzazioni né erano state effettuate le valutazioni tecniche previste per l’adeguatezza del locale al tipo di serata organizzata, mettendo potenzialmente a repentaglio la sicurezza e l’incolumità degli avventori e dei giovani presenti

Una pista da ballo, zone privè, banconi per il servizio bar, cartelloni pubblicitari, luci e divanetti per una serata primaverile all’insegna del ballo e del divertimento che si preannunciava "esplosiva". Peccato però che la serata danzante organizzata presso la discoteca "Vida Loca", riproposta, dopo un lungo periodo di chiusura, in località Pantano a Petilia Policastro, nel crotonese, fosse priva delle prescritte autorizzazioni. Lo rendono noto i Carabinieri che, tramite i controlli effettuati nel locale, hanno scoperto che gli organizzatori della serata, un uomo di 50 anni e due giovani di 34 e 28 anni, non avessero le previste autorizzazioni.



I militari hanno rilevato e contestato l’esecuzione di spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza, l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in relazione alla mancanza di requisiti oggettivi e di licenze e l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in relazione alla violazione di un’ordinanza comunale che vietava l’attività di discoteca in località Pantano.

Gli organizzatori, secondo i primi accertamenti, non avevano effettuato alcuna segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), né erano state effettuate le valutazioni tecniche previste per l’adeguatezza del locale al tipo di serata organizzata, mettendo potenzialmente a repentaglio la sicurezza e l’incolumità degli avventori e dei giovani presenti.