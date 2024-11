Sull’intimidazione indagano i carabinieri della locale compagnia

Atto intimidatorio a Petilia Policastro (Crotone), dove, in via Casamicciola, ignoti, usando liquido infiammabile, hanno incendiato parzialmente l'autovettura (foto di repertorio) di C. R., 38 anni, operaio. Le indagini – informa l’agi - sono condotte dai Carabinieri della locale compagnia.