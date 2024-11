Tagliati circa sessanta alberi d'ulivo, una modalità già nota in paese. Indagini in corso

Atto intimidatorio a Petilia Policastro, nel crotonese, nei confronti di Santino Scalise, politico di lungo corso sempre impegnato nel sociale, candidato alle ultime RSU con la Cgil, e candidato alle prossime elezioni comunali con la lista “Più Petilia”. Secondo quanto appreso, l'intimidazione sarebbe avvenuta tramite il taglio di circa sessanta alberi di ulivo; questa modalità minacciosa non è nuova in paese, visto che lo scorso marzo avevamo documentato lo stesso atto perpetrato ai danni del sindaco Amedeo Nicolazzi. Lo spregevole atto, potrebbe essere riconducibile alle attività politiche nel territorio petilino.

A Santino Scalise sono arrivati i messaggi di vicinanza da parte della Cgil e della Fp Cgil di Crotone: «forza e coraggio compagno Scalise – scrivono in una nota - siamo tutti vicini a te e alla tua famiglia, in fondo tutti quegli alberi di ulivo recisi non valgono un millesimo della tua dignità e, ne siamo certi, non arresteranno la tua azione quotidiana sempre a difesa delle regole, della trasparenza e della tutela dei più bisognosi».