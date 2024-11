L’uomo, trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e di capi di abbigliamento contraffatti, ha offerto 2mila euro ai militari per «chiudere un occhio»

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno proceduto all’arresto di un 59enne per istigazione alla corruzione e denunciato in stato di libertà un 39enne per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Nel corso di un normale controllo effettuato lungo la SS 107, sono stati trovati in possesso, il primo di grammi 5 di marijuana e di capi di vestiario contraffatti ed il secondo di un coltello a serramanico.

Il 59enne, nel corso dei controlli, ha tentato di corrompere i carabinieri, offrendogli la somma di euro 2.000,00, per indurli a “chiudere un occhio”, ma è stato immediatamente arrestato e, come disposto dal Pm della Procura della Repubblica di Crotone, tradotto presso la locale Casa Circondariale.