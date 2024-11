Sono due i provvedimenti che portano la firma del presidente di sezione, il magistrato Marco Petrini (arrestato nell'ambito dell'inchiesta Genesi), con cui la Corte d'Appello liquida somme al geometra V.M. ed a A.S. per consulenze tecniche d'ufficio.



I documenti sono emersi nel corso delle perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza, estrapolati dal computer in uso al magistrato che sta iniziando a collaborare con gli inquirenti.

LEGGI ANCHE - Petrini inizia a parlare: una nuova inchiesta all’orizzonte?



Il primo datato luglio 2017 e il secondo febbraio del 2018, in cambio il giudice avrebbe ricevuto «regali in occasione delle festività pasquali».



La circostanza emerge da un incontro risalente all'aprile del 2019 avvenuto a Castrovillari durante il quale il geometra recapita al giudice alcuni regali tra cui carne di agnello.