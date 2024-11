Continuano le attività dei militari dell’Arma impegnati in controlli, perlustrazioni e perquisizioni nelle aree urbane e pre- aspromontane

Continuano senza sosta le attività di controllo del territorio della Piana di Gioia Tauro disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria che, anche nelle ultima settimana, hanno visto impiegate numerose pattuglie della dipendente Compagnia CC di Gioia Tauro diretta dal Tenente Gabriele Lombardo, impegnate in controlli, perlustrazioni e perquisizioni nelle aree urbane e pre- aspromontane. Circa 250 le persone complessivamente controllate e 60 le perquisizioni personali e domiciliari effettuate nel corso della settimana.

A Laureana di Borrello, i militari della Stazione di Serrata e della Tenenza di Rosarno, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato, tre fratelli, G.G., G.G. e G.G. rispettivamente di 44, 51 e 56 anni, perché, nel corso di una perquisizione domiciliare presso un casolare di loro proprietà, i militari hanno rinvenuto un fucile a canne mozze con matricola punzonata cal. 16, una pistola cl. 7,65 con matricola abrasa, 31 cartucce calibro 16, 38 cartucce calibro 9X19 parabellum, 10 cartucce 9 corto e 10 cartucce cal. 7,65, materiale tutto sottoposto a sequestro probatorio. Per loro, al termine delle formalità di rito, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Sempre a Laureana di Borrello, i militari della locale Stazione hanno arrestato per furto aggravato di energia elettrica una 34enne del luogo, incensurata. Ultimate le formalità di rito, la donna è stata rimessa in libertà.

Per violazioni alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, a San Ferdinando, i carabinieri hanno arrestato Domenico Barbieri, 53 anni. La misura cautelare giunge all’esito di una mirata attività istruttoria svolta dalla Stazione di San Ferdinando che, nel corso del mese di febbraio 2017, ha accertato diverse violazioni alla misura dell’obbligo di dimora da parte dell’uomo che, in talune circostanze, non si è risparmiato a tenere atteggiamenti spavaldi e provocatori anche nei confronti delle forze dell’ordine preposte al suo controllo.

Infine, nella mattinata di sabato 18 marzo, circa 60 militari della locale Compagnia di Gioia Tauro, col supporto delle compagnie limitrofe e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno blindato da nord a sud la marina di Gioia Tauro effettuando perquisizioni e posti di controllo a tappeto. Nel corso del servizio sono state controllate circa 100 persone e 40 veicoli, effettuate numerose perquisizioni domiciliari e personali ed elevate sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale per un ammontare di 2 mila euro.

In tale contesto, i militari della locale Compagnia hanno tratto in arresto R. M., di 56 anni, perché ritenuto responsabile di furto aggravato in quanto, in modo fraudolento, tramite manomissione del contatore, alterava palesemente il consumo di acqua della propria abitazione. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.

Nella medesima operazione di servizio altre 3 persone sono state denunciante in stato di libertà per i reati di porto abusivo di armi, ricettazione, sostituzione di persona, falsa attestazione e false dichiarazioni sulla propria identità.