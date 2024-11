Stava tornando dal lavoro in bici un giovane extracomunitario quando purtroppo, a causa di un malfunzionamento ai freni, ha perso l’equilibrio ed è precipitato in una scarpata al lato della strada. È successo a Pianopoli, comune dell’hinterland lametino.

Intorno alle 14.30 una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta, con l’ausilio della scala italiana in dotazione, per mettere in atto le procedure di recupero del giovane che dopo essere stato raggiunto è stato immobilizzato su una barella e con tecniche Speleo Alpino trasportato sino all'ambulanza.

Il ragazzo poi è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in una struttura ospedaliera.