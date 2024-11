Circa venti piante di cannabis erano state individuate nei terreni agricoli del padre

Un ventitreenne di Cirò (Kr), del cui nome sono state rese note solo le iniziali, P.E., è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione in quanto trovato in possesso di una ventina di piante di marijuana. La piantagione, occultata nei terreni agricoli del padre, comprendeva circa venti piante di cannabis indica di un altezza media di circa 1 metro e mezzo.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini dei militari si sono concluse questa mattina quando i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del giovane che è stata estesa ai terreni di proprietà della famiglia dove, su un apposito terrazzamento collocato nei pressi di un terreno scosceso e ben occultata dalla vegetazione circostante, cresceva rigogliosa una piantagione di cannabis indica. La piantagione è stata estirpata e la droga posta sotto sequestro, come deciso dal magistrato di turno della Procura di Crotone il quale ha disposto per il giovane agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (AGI)