Gli agenti della Mobile hanno scoperto due piante di canapa indiana, dell'altezza di circa due metri e mezzo, che un venticinquenne pregiudicato aveva coltivato nel suo orto tra una coltivazione di pomodori. Il giovane e' stato tradito dalla serie di messaggi e chiamate pervenute al proprio cellulare. E' sul telefono gli agenti hanno infatti individuato la foto di un germoglio di marijuana.

Nell'abitazione a Tropea del giovane sono state rinvenute alcune dosi di marijuana ed un apposito "tritamarijuana" ancora impregnato di sostanza, oltre a denaro contanti in banconote di diverso taglio per circa quattrocento euro. Tratto in arresto, l'indagato e' stato tradotto in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione, a disposizione dell'autorita' giudiziaria.(AGI)