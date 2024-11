I poliziotti hanno notato alcune piante sospette al secondo piano di un fabbricato. Da qui il blitz che ha fatto scattare le manette per due giovani

Blitz antidroga in serata da parte degli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano. Dietro le sbarre finiscono un pregiudicato di Napoli C. A, 29 anni, con precedenti per rapina e un 33enne T. R.

La squadra volante nell'ambito di un servizio di controllo si accorge di alcune piante sospette al secondo piano di un fabbricato in Viale Sant'Angelo. Da qui l'irruzione. L'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana (18 grammi e 12 piantine di varie misure), parte della quale rinvenuta sul balcone. La sostanza è stata posta sotto sequestro.