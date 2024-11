Comparirà domani dinanzi al gip del Tribunale di Lecce per la convalida dell’arresto Francesco Olivieri, 33 anni, di Nicotera, accusato del reato di tentato omicidio ai danni di un detenuto che ora si trova in coma. Francesco Olivieri si trovava nel carcere di Lecce il 4 e 5 giugno scorso quando ha aggredito un altro detenuto così violentemente da mandarlo in coma. In precedenza nelle carceri di Vibo, Cosenza, Castrovillari, Siano e Barcellona Pozzo di Gotto si era reso protagonista di altre aggressioni ai danni della polizia penitenziaria. E proprio una relazione della penitenziaria di Lecce ha convinto la locale Procura a muovere ad Olivieri la nuova accusa di tentato omicidio per la quale è stato raggiunto da un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. È difeso per tale nuova accusa dall’avvocato Francesco Schimio. Francesco Olivieri è già stato condannato in primo grado a Vibo alla pena dell’ergastolo per il duplice omicidio Valerioti-Mollese commesso lo scorso anno a Nicotera e per altro tentato omicidio ai danni di Timpano commesso in un bar di Limbadi.