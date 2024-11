Le indagini sono scattate dopo la denuncia della donna: alla polizia ha riferito di almeno quattro episodi in seguito ai quali era stata costretta a recarsi al Pronto soccorso

Avrebbe offeso e picchiato più volte l'ex compagna al punto da attuare anche dei tentativi di strangolamento, malgrado fosse già destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna. Un trentatreenne è stato arrestato dalla Squadra mobile di Crotone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura.

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, di lesioni e di violazione della misura impostagli. Le indagini della Polizia di Stato, scattate dopo la denuncia della vittima, hanno permesso agli investigatori di trovare riscontri alle dichiarazioni della donna. In particolare l'ex compagna del trentatreenne ha riferito di almeno quattro episodi violenti subiti fino al punto di essere costretta a recarsi al Pronto soccorso dell'ospedale per le cure del caso.