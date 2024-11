Il 38enne di Cosenza avrebbe costretto la donna a uno stato di sofferenza fisica e psichica. Continui gli episodi di violenza tra cui il lancio di un televisore

Nel pomeriggio di ieri la Squadra Mobile di questa Questura ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa giornata dal Gip del tribunale di Cosenza su richiesta della Procura, nei confronti di E.L.P., di 38 anni, di Cosenza, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, lesioni, posti in essere tutti ai danni della madre.

!banner!

Gravi i fatti accertati dalla magistratura e dagli investigatori: reiterate minacce, percosse, lesioni, violenze fisiche e morali, fino al lancio del televisore contro la vittima, il tutto finalizzato a costringerla a consegnare al figlio tossicodipendente il denaro necessario ad acquistare la sostanza stupefacente, avevano costretto la donna a uno stato di sofferenza fisica e psichica. A seguito dell’ennesima aggressione ai suoi danni, il 4 novembre scorso la polizia avvertita da alcuni vicini interveniva nell’abitazione della vittima, la quale nella circostanza doveva ricorrere alle cure del pronto soccorso di Cosenza. Ritenendo sussistenti gravi elementi di colpevolezza a carico del giovane, la procura ha richiesto ed ottenuto dal Gip l’emissione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato infine tradotto nella Casa circondariale di Cosenza.