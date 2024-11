È accaduto a Montalto Uffugo, un uomo di 43 anni ha picchiato con calci e pugni la moglie e strattonato il figlio minorenne

Montalto Uffugo (CS) - Un uomo, S.A., di 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Montalto Uffugo per lesioni, maltrattamenti in famiglia. L'uomo, nel corso di una lite per futili motivi, ha aggredito la moglie picchiandola con calci e pugni e subito dopo ha strattonato il figlio minorenne. La donna è stato accompagnata in ospedale dove i sanitari le hanno medicato alcune ferite al volto. S.A. già in passato era stato querelato dalla moglie per episodi analoghi.