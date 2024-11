Ieri mattina è finita in manette la fuga di due rapinatori che a Reggio Calabria, nei pressi del mercato rionale di piazzale Botteghelle, avevano aggredito un anziano per sottrargli il portafogli con la somma di 50 euro.

La polizia è subito intervenuta in seguito a una segnalazione e i due malviventi sono stati individuati a bordo di una Fiat Punto mentre si dirigevano verso la via Sbarre Inferiori. Dopo un inseguimento, il personale delle Volanti è riuscito a fermare i rapinatori in via Diramazione Gullì.



I due soggetti sono stati identificati per B.V. classe 1975 e H.F. classe 1998, entrambi residenti in Reggio Calabria e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Nell’auto utilizzata per la fuga è stato rinvenuto il denaro sottratto all’anziano nonché oggetti atti allo scasso.

I due malviventi sono stati pertanto arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso e l’anziana vittima è stata trasportata in ospedale e sottoposta a cure mediche per escoriazioni multiple ed un trauma contusivo al braccio destro.