Una persona è finita in carcere e una ai domiciliari con l'accusa di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Anche i poliziotti chiamati ad intervenire al Pronto soccorso, sono stati a loro volta attaccati

Due pluripregiudicati, M.C. di 38 anni ed E.G. di 47, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Rossano per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Gli uomini in divisa sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio dove M.C. stava aggredendo una guardia giurata addetta alla sicurezza del nosocomio. I poliziotti sono stati a loro volta assaliti da M.C. e da E.G. in quel momento presente nel locale sanitario. M.C. è stato condotto in carcere su disposizione della Procura di Castrovillari mentre per E.G. sono scattati gli arresti domiciliari.

Bloccati mentre rubano quattro quintali di arance

In un’altra operazione, gli agenti della squadra volante del commissariato di Rossano, hanno arrestato in flagranza di reato in località Sant’Irene L.D. sorpreso mentre caricava in un furgone delle casse di arance del peso complessivo di circa quattro quintali, appena rubate da un agrumeto il cui proprietario aveva allertato il 113. Un secondo ladro è riuscito a scappare a piedi, lasciando però sul posto un veicolo con targa straniera. Entrambi gli automezzi sono stati sequestrati.