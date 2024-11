A Piano Lago, nel cosentino, tre uomini, due fratelli e un cugino, hanno picchiato a sangue con una spranga un uomo di 52 anni che si trova ora ricoverato in prognosi riservata

Hanno picchiato a sangue, con una spranga, un uomo di 52 anni per una contesa legata ad una donna. Tre persone, i fratelli Pietro Paolo e Rocco Oliverio, e un cugino Giulio Oliverio, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Il fatto è avvenuto a Piano Lago.

A denunciare l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Rogliano è stata la vittima che, dopo l’aggressionee il pestaggio, si è recato in caserma. L’uomo si trova adesso ricoverato in ospedale in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

I militari, proprio sulla base delle indicazioni della vittima, che si è presentata in caserma tutta insanguinata, sono riusciti a identificare e arrestare i tre responsabili dell’aggressione, tutti di Aprigliano (Cosenza).

A scatenare la rabbia dei tre sarebbe stata una contesa per una donna di origine romena.