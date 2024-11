È una delle novità di questa nuova edizione pronta a partire domani ed è il debutto a Sanremo 2020 all'età di quasi 58 anni di Pierò Pelù con la canzone "Gigante" dedicata al nipotino. «A Rocco, tre anni, figlio di mia figlia Greta. Ma anche ai ragazzi del carcere minorile di Nisida: storie dure, infanzie negate. È scritta in un linguaggio abbastanza basico, con immagini legate al fantasy» - racconta in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il cantante fiorentino.



Ma annuncia pure che pulirà anche una spiaggia a Sanremo dove mercoledì 5 febbraio è prevista una tappa del Clean Beach Tour, l'iniziativa organizzata dallo stesso cantante e da Legambiente, iniziata dalla spiaggia della Feniglia a Orbetello.



E a proposito di spiagge nell'intervista Piero Pelù ha confessato anche la sua abitudine di andare spesso in spiaggia nudo. Dove? In Calabria: «Se posso lo faccio. Mi capita spesso a Badolato, sulla costa ionica della Calabria, dove le spiagge non sono assalite dal turismo...».