Sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri e della polizia per far luce su un’aggressione avvenuta a Nicotera ai danni di un ventiduenne di Ricadi, pestato in zona “Subba i mura” alle 5 del mattino di venerdì dove poche ore prima si era svolta la sagra paesana. Il giovane è stato aggredito da altri ragazzi con spintoni, pugni, schiaffi, calci e l’uso di una cinta. Il giovane è stato prima fatto oggetto del lancio di pietre dalla zona dietro il castello e poi accerchiato e pestato.

