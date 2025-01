Il sindaco del capoluogo pitagorico Vincenzo Voce ha convocato il Centro operativo comunale per monitorare la situazione e intervenire in caso di necessità. Attività didattiche sospese anche domani

La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per domani nella zona del Crotonese. Allerta gialla sul resto della Calabria.

Secondo quanto riporta il sito della Prociv regionale, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, e nevicate anche a quote 500-800 metri, più abbondanti a quote superiori. Inoltre, venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

Il sindaco del capoluogo pitagorico Vincenzo Voce ha convocato il Coc (Centro operativo comunale di Protezione civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. È stata disposta, a scopo precauzionale, la chiusura delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani. Disposta anche la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia. È stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e del cimitero di Papanice.

Scuole chiuse: ecco dove

Nel Crotonese: Crotone, Cirò, Isola Capo Rizzuto, Cotronei, San Mauro Marchesato, Verzino, Scandale, Cerenzia, Roccabernarda, Cutro, Petilia Policastro, Caccuri.

Nel Cosentino: Acri, Santa Maria del Cedro.