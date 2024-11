Il Pd Calabria ha espresso in un comunicato la sua massima vicinanza e solidarietà al sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti dopo il vile gesto intimidatorio subito nelle scorse ore. «Il tentativo doloso, da parte di ignoti, di incendiare il portone di ingresso dello studio legale del primo cittadino - scrivono - va condannato con estrema forza e rappresenta tutto quello contro cui il Pd si batte con il quotidiano impegno a difesa e sostegno della legalità.

Confidiamo che, grazie all’impegno delle Forze dell’Ordine e della Procura di Reggio Calabria, presto si faccia luce su quanto accaduto e che l’autore del gesto possa essere assicurato alla giustizia. Nel frattempo siamo certi che Giusy Caminiti non si farà intimorire e proseguirà con lo stesso impegno di sempre nella sua attività amministrativa nell’interesse della Comunità villese. Con la certezza di di potere contare pienamente sul sostegno del Pd ad ogni suo livello».

Il Comune di Villa: «Non arretreremo di un millimetro»

«Il vile e inqualificabile atto intimidatorio perpetrato ai danni del nostro sindaco Giusy Caminiti rappresenta un atto delinquenziale nei confronti di tutta la comunità villese e tenta invano di condizionare l'operato di una amministrazione, insediatasi da meno di un anno, che fa del rispetto della legalità e del dialogo sano con la città il fondamento della propria azione amministrativa e politica». È quanto scrive il Comune di Villa San Giovanni, nella pagina facebook dell'amministrazione, in merito al tentativo di incendio del portone dello studio legale della sindaca avvenuto ieri sera. «Confidiamo - scrive sui social il Comune - nell'operato prezioso delle forze dell'ordine, che abbiamo sentito sempre presenti anche nei mesi scorsi e che anche stavolta prontamente sono intervenute per raccogliere i primi possibili indizi di reato. Ci auguriamo che i responsabili del gesto delinquenziale vengano presto assicurati alla giustizia. Per quanto riguarda la nostra azione politica e amministrativa, non arretreremo di un millimetro rispetto a quella che pensiamo essere la visione di una comunità aperta e che guarda con fiducia al futuro. Questi gesti non possono trovare accoglienza in una comunità civile e saranno combattuti con forza con gli strumenti della democrazia. E questo linguaggio di violenza non è il linguaggio di una comunità forte come quella villese". "Siamo certi - è la conclusione del post su facebook - che tutte le forze politiche, civili, del mondo delle associazioni e la cittadinanza tutta sapranno unirsi attorno alla persona del nostro sindaco, perché Villa è città forte che saprà reagire alla violenza e rispondere come comunità a gesti di intimidazione e prevaricazione. Noi ci siamo con serenità e impegno, quello che il nostro sindaco ci ha chiesto da subito. Tutti insieme vogliamo esserci per un futuro migliore».

Nesci (Fdi): «Minacciare un sindaco è come minacciare tutta la comunità»

«Atto indegno ed inqualificabile quello perpetrato ai danni del Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti». Queste le parole del Commissario Denis Nesci, del coordinamento provinciale e dei circoli Fdi dell’area metropolitana di Reggio Calabria. «Minacciare un sindaco vuol dire colpire tutta la sua comunità. Disprezzo e condanna per chi, con la complicità del buio della notte, tenta di destabilizzare processi democratici e virtuosi costruiti sul paradigma della legalità. Senza se e senza ma, siamo al fianco di Giusy Caminiti. Esprimo la mia personale vicinanza e quella del partito Fratelli d'Italia, certi che questa azione intimidatoria non rallenterà il percorso politico ed amministrativo per il quale i cittadini villesi le hanno dato ampio mandato».

Mattiani (FI): «Si faccia chiarezza sull'accaduto»

«Purtroppo assistiamo all'ennesimo atto vile nei confronti di un amministratore locale. Questa volta ad essere colpita è il Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti.

Tutto questo è inaccettabile. Mi auguro che gli inquirenti possano fare presto luce sui fatti e che i responsabili siano individuati e arrestati. A Giusy Caminiti e a tutta la Comunità Villese la mia solidarietà e vicinanza». A scriverlo in una nota è il consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani.