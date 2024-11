Violente grandinate hanno colpito diversi centri della costa ionica mentre rimane alta l’attenzione sull’autostrada Salerno-Reggio dove l’Anas sta procedendo al controllo dei mezzi dell'Anas per verificare la dotazione di gomme invernali o catene a bordo

Violente grandinate, acquazzoni e temperature rigide. Il maltempo imperversa ancora in Calabria. Sono soprattutto pioggia e grandine a destare preoccupazione. Diversi i disagi per la viabilità, soprattutto in alcune strade interne e lungo la costa ionica.

La grandine ha letteralmente imbiancato diversi centri della costa ionica, a partire da Catanzaro Lido, mentre sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria permane l'attenzione per il tratto tra Catanzaro e Cosenza, ed in particolare tra Falerna e Sibari, così come nella zona compresa tra Padula e Tarsia.





Sono in atto i filtraggi da parte della Polizia stradale e dell'Anas per verificare la dotazione di gomme invernali o catene a bordo degli autoveicoli in transito, con conseguenti incolonnamenti nei punti di controllo. La Sila resta la zona più fredda con termometro di poco sotto lo zero, mentre la neve è segnalata in tutte le zone montane della regione.