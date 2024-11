La gestione dell’impianto sportivo ha subito un travagliato iter amministrativo. Il bando di gara è stata annullato due volte in autotutela da Palazzo De Nobili

Non si è chiuso con l’affidamento all'associazione sportiva Calabria Swim Race il travagliato iter amministrativo finalizzato all’assegnazione della gestione della piscina comunale a Catanzaro. Una delle quattro associazioni che avevano partecipato alla gara espletata da Palazzo De Nobili ha infatti proposto ricorso al Tar impugnando gli atti amministrativi emanati dal Comune. In particolare, l’associazione Catanzaro Nuoto ha deciso di intraprendere le vie legali dopo che il bando era già stato annullato per ben due volte in autotutela dall’amministrazione comunale.

La stessa sorte per i campetti da tennis

L’associazione che ha ottenuto in gestione la piscina comunale è sempre la stessa che ha vinto l’appalto per la riqualificazione dei campetti da tennis di Pontepiccolo e che attualmente gestisce la piscina a Giovino. Altrettanto travagliato era stato infatti l’iter amministrativo volto all’individuazione di un’associazione che si facesse carico di riqualificare e poi gestire i campetti da tennis. Infine, la commissione aggiudicatrice di Palazzo De Nobili ha affidato entrambe le strutture sportive alla Asd Calabria Swim Race.

