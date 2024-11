L’attività di ricerca ha permesso di rinvenire altre 150 cartucce calibro 9x21, 50 cartucce calibro 7.65 e 27.875 euro in banconote di vario taglio

La Polizia di Vibo Valentia ha tratto in arresto un uomo, M.M., di 61 anni, incensurato, in flagranza dei reato di detenzione di arma clandestina e ricettazione.Durante una perquisizione domiciliare effettuata dalla Squadra Mobile nella sua abitazionea Rombiolo, in provincia di Vobo Valentia, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa e relativo caricatore con 9 cartucce.

L’attività di ricerca ha poi permesso di rinvenire altre 150 cartucce calibro 9x21, 50 cartucce calibro 7.65 detenute illegittimamente, e la somma di denaro di 27.875 euro in banconote di vario taglio. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è portato nel carcere di Vibo.