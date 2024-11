L’uomo dovrà rispondere di detenzione illecita di armi comuni da sparo clandestine, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione

A Gioia Tauro, i carabinieri della locale Stazione, col supporto del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Fabio Manolo Cosoleto, di 46 anni, pregiudicato del luogo, per detenzione illecita di armi comuni da sparo clandestine, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione.



I militari giunti all'interno dell'abitazione dell'uomo hanno rinvenuto, nascosta nel bagno di casa, una pistola Glock mod. 19 cal. 9X21 con matricola punzonata, un caricatore per pistola da 15 colpi, un caricatore per pistola da 30 colpi, nonche' munizioni varie cal. 9X21 per un totale di 115 cartucce. L'arma, che quando e' stata trovata era avvolta in un panno , ben oleata ed in ottimo stato di conservazione,è stata sottoposta a sequestro assieme alle munizioni per essere successivamente trasmessa al RIS di Messina per gli accertamenti balistici.

L'arrestato, gia' pregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio (ha gia' scontato 9 anni per rapina in concorso ed omicidio per fatti commessi a Padenghe sul Garda (BS) nel 1997), al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal pm di turno presso la Procura di Palmi, e' stato associato presso la Casa Circondariale di Palmi.