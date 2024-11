I proprietari, infastiditi dal clamore suscitato dalla vicenda, hanno inveito contro le forze dell’ordine, chiedendo la restituzione degli animali

Sono stati affidati alle cure dei veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale e condotti nel canile municipale di Donnici i due pitbull abbandonati dai proprietari in Piazza Europa, in pieno centro a Cosenza, all’interno di un’automobile, una Fiat 500 di colore bianco.

Intrappolati senza possibilità di muoversi

I due cani erano stati lasciati all’interno dell’abitacolo già nella serata di ieri, con uno dei finestrini abbassato di pochi centimetri e con il collare ed il guinzaglio incastrato negli sportelli, in maniera tale che entrambi risultassero completamente bloccati ed impossibilitati ad effettuare qualsiasi movimento. Ad allertare le forze dell’ordine è stata una volontaria dell’associazione “Gli invisibili dei canili rifugio”. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti del Nucleo Decoro Urbano della Polizia Municipale, agli ordini dell’ispettore Luca Tavernise.

La plateale protesta dei proprietari

In breve tempo, con l’ausilio dei pompieri, il veicolo è stato aperto e i due cani sono stati liberati. I pitbull sono apparsi subito assetati ma in buone condizioni fisiche e per nulla intimoriti dal clamore scatenatosi intorno a essi. Subito dopo sono stati rintracciati i proprietari. Si tratta di una coppia di trentenni residenti in zona. Infastiditi dal clamore suscitato dalla vicenda, hanno inveito contro le forze dell’ordine, chiedendo la restituzione degli animali.

Rischiano una denuncia per maltrattamenti

Secondo quanto si è appreso, la coppia sarebbe ospite dei genitori della ragazza che però non gradirebbero la presenza di cani in casa. Per questo i due hanno deciso di far trascorrere ai pitbull la notte in auto. Sono in corso accertamenti per verificare se si tratti di un episodio isolato o di un’abitudine consolidata. Nei confronti dei responsabili dell’abbandono, sia pure temporaneo, potrebbe scattare una denuncia per maltrattamenti.