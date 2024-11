Nuovo incidente con i botti a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. Un ragazzo di 15 anni raccoglie un petardo in strada, e perde due dita a causa dell’esplosione.

Pizzo (VV) – Il 15enne ha raccolto un petardo inesploso in strada. Ma non appena lo ha avuto tra le mani, quello è esploso, provocandogli la perdita di due falangi. Inutili i soccorsi e la corsa all’ospedale di Vibo Valentia: i medici non sono riusciti a salvare le dita ferite.