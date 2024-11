I Carabinieri di Pizzo hanno fermato Giuseppe Perri, per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Pizzo (VV) – Operazione anti droga dei carabinieri della stazione di Pizzo. I militari hanno fermato Giuseppe Perri, trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, nascosti nel garage. Nei giorni scorsi i Carabinieri avevano notato uno strano via vai dal garage del 32enne. Nel corso della perquisizione è emersa la droga, e un bilancino di precisione. Il ritrovamento ha portato al fermo. Perri è stato per ora tradotto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.