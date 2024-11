I vigili del fuoco sono intervenuti domando l'incendio. Gli occupanti non erano fortunatamente in casa

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 13,40 circa a Pizzo Calabro residence Porto Ada per un incendio che ha interessato una abitazione, in particolare una residenza estiva ubicata al primo piano mentre gli occupanti non si trovavano in casa.



I vigili del fuoco, prontamente intervenuti con una autopompa, ed il supporto dell’autobotte e dell'autoscala, hanno estinto l'incendio impedendo che lo stesso si propagasse ai locali adiacenti e danneggiasse la struttura.

A causa delle fiamme sono andate distrutte le suppellettili di una cameretta mentre non sono stati rilevati danni strutturali.