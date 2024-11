Continuano a protestare gli addetti alla raccolta rifiuti di Pizzo per il mancato pagamento degli stipendi arretrati

Anche oggi 17 operai addetti alla raccolta dei rifiuti hanno bloccato per buona parte della mattinata la strada Statale 18 in direzione di Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il blocco dell’arteria stradale ha mandato in tilt il traffico ed i collegamenti paralizzando la circolazione sia verso Vibo che verso Lamezia e lo svincolo autostradale di Pizzo.

