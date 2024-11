Anche il comune vibonese ha partecipato al bando regionale per l’assegnazione di fondi da utilizzare per il rifacimento dell’illuminazione cittadina

La misura comunitaria si riferisce, in particolare, all’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici. La luce al Led abbatte drasticamente i consumi e quindi i costi dell’illuminazione pubblica, oltre a un vantaggio per l’ambiente con una minore emissione di gas serra, a fronte però di una considerevole spesa iniziale necessaria alla sostituzione delle vecchie infrastrutture.

Secondo una nota del sindaco Gianluca Callipo, « Il progetto proposto dal Comune di Pizzo riguarda, in particolare, l’illuminazione lungo le vie Nazionale, Marcello Salomone, Antonino Anile, Pietà, traversa villa Comunale, piazzale del Municipio e Largo San Francesco. In prossimità della villa, inoltre, è prevista anche la realizzazione di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche, nell’ottica di una mobilità cittadina più sostenibile e comunque tarata sulla sempre maggiore diffusione di veicoli di questo tipo».

L’intervento prevede una spesa complessiva di 170mila euro, di cui 150mila derivanti dal finanziamento richiesto e 20mila euro a carico del Comune, con l’impianto di 245 armature illuminanti a Led che sostituiranno i vecchi lampioni.