I carabinieri di Vibo Valentia hanno denunciato un siriano di 45 anni per esercizio abusivo della professione medica. L’ uomo era già stato denunciato per stalking

Pizzo - A.A.Y, siriano di 45 anni è stato denunciato, dai carabinieri di Vibo Valentia, per esercizio abusivo della professione medica. L’uomo, residente a Pizzo, aveva allestito un vero e proprio studio dentistico nella abitazione privata. Gli inquirenti hanno scoperto il falso dentista grazie ad una perquisizione disposta in seguito ad un’altra denuncia che ha visto il 45enne indagato per stalking. L’uomo non solo era solito importunare ma aveva iniziato a distribuire filmini erotici che lo ritraevano assieme alla donna molestata.